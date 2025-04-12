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Происшествия

Количество ДТП с каршеринговыми авто резко выросло в Нижегородской области

18 апреля 2025 15:16  [1] Происшествия
Количество ДТП с каршеринговыми авто резко выросло в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области за 2024 год резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых автомобилей — прирост составил 64,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Среди всех регионов страны, где работают каршеринговые сервисы, именно Нижегородская область продемонстрировала самый высокий рост аварийности.

Всего в регионе зафиксировано 23 ДТП с участием автомобилей каршеринга. В результате этих происшествий три человека погибли, еще 31 получили различные травмы.

По общему числу таких аварий Нижегородская область заняла пятое место в стране. Лидером остается Москва, где произошло 388 ДТП. Далее идут Санкт-Петербург (155 аварий), Московская область (60) и Ленинградская область (26).

В целом по России за год количество аварий с каршеринговыми авто увеличилось на 4,4% и достигло 800 случаев. В этих происшествиях погибли 57 человек, более тысячи получили ранения. Рост числа погибших составил 7,6%, пострадавших — 5,5%.

Напомним, в феврале в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло жуткое ДТП с каршерингом. В нем погибли две женщины, еще несколько человек получили различные травмы. Виновником аварии стал 18-летний водитель. Он заключен под стражу на время расследования уголовного дела.

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Теги:
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