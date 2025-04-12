Нижегородская область вошла в топ-3 регионов с наибольшим числом ДТП Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла третье место в антирейтинге российских регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий за первые три месяца 2025 года. Такие данные опубликовало аналитическое агентство "Промрейтинг".

С января по март в регионе было зафиксировано 807 аварий. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по числу ДТП в стране стала Москва — за квартал в столице произошло 1692 аварии. Вторую строчку занял Краснодарский край с 1068 происшествиями.

Кроме того, Нижегородская область оказалась на третьем месте по количеству аварий, совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения. С начала года в регионе зафиксировано 48 таких случаев. Больше только в Краснодарском крае (73 ДТП) и Воронежской области (49 ДТП).

Также регион стал пятым среди субъектов РФ по числу наездов на пешеходов — с начала года произошло 77 таких инцидентов. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше подобных происшествий зарегистрировано в Москве (196), Московской области (104), Краснодарском крае (88) и Санкт-Петербурге (79).

В то же время Нижегородская область не попала в число регионов с наибольшим количеством ДТП с участием детей-пешеходов.

Ранее в ГИБДД назвали лидирующие по числу пьяных ДТП районы Нижнего Новгорода.