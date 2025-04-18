Мемориальную доску в честь участника СВО Алексея Семенникова открыли в Княгинине

Фото: Александр Воложанин

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей поездки в Княгининский округ принял участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвящённой участнику специальной военной операции Алексею Семенникову. Церемония прошла 18 января, сообщили в облправительстве.

Памятная доска установлена на мемориале "Галерея Героев", созданном в Княгининском государственном инженерно-экономическом университете в 2022 году. Этот мемориал увековечивает память выпускников вуза, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, в ходе контртеррористических операций в Чеченской Республике, а также в зоне проведения СВО. Мемориальные таблички с именами и портретами размещены на фасаде главного здания университета.

Глеб Никитин отметил, что слова "Ничто не забыто. Никто не забыт" сегодня справедливо относятся не только к героям Великой Отечественной войны, но и к участникам СВО. Он подчеркнул, что регион гордится каждым защитником и высоко ценит их вклад в безопасность страны. Глава региона выразил благодарность университету за создание "Галереи Героев" и за сохранение памяти о земляках, отдавших жизнь при выполнении боевых задач. По его словам, портрет Алексея Семенникова станет для студентов университета и жителей города символом доблести и примером служения Родине, на который хочется равняться. Он также выразил уверенность, что подвиги бойцов СВО, как и подвиги фронтовиков, станут нравственным ориентиром для будущих поколений.

Во время церемонии губернатор лично выразил соболезнования матери погибшего — Оксане Викторовне.

Алексей Семенников проходил службу в разведывательной роте мотострелковой дивизии. Он с честью выполнял боевые задачи, неоднократно проявляя отвагу. В декабре 2023 года, во время штурма вражеского объекта, несмотря на интенсивный артиллерийский и миномётный огонь, он оборудовал опорный пункт с двумя пулемётными позициями. В течение двух суток успешно отражал атаки, обеспечив тем самым ротацию подразделений и продвижение войск на передовую. Между боями помогал инженерным подразделениям в установке фортификационных сооружений. За проявленное мужество был награждён орденом Мужества и Георгиевским крестом — в частности, за спасение командира танка на поле боя. Погиб при выполнении боевого задания в районе Луганска.

Также в рамках визита Глеб Никитин навестил семью другого участника СВО — Магомеда Ш. Губернатор поблагодарил родителей военнослужащего за достойное воспитание сына, поздравил с наступающими праздниками и вручил памятные подарки.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин посетил Княгининскую ЦРБ. Он оценил состояние стационара.