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Происшествия

Силовики выявили незаконную вырубку леса на 13 млн рублей в Борском округе

18 апреля 2025 18:30  [129] Происшествия
Силовики выявили незаконную вырубку леса на 13 млн рублей в Борском округе

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность должностных лиц, подозреваемых в организации незаконной вырубки леса в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным следствия, руководитель Борского районного лесничества вступил в сговор с заместителем начальника центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области. Вместе они организовали схему по нелегальной заготовке древесины под видом рубки для личных нужд граждан.

Для получения разрешений на вырубку были оформлены поддельные документы на 11 фиктивных заявителей. Это позволило злоумышленникам вырубить деревья объемом около 2000 кубометров.

По предварительной оценке, рыночная стоимость незаконно заготовленного леса превышает 13 миллионов рублей.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги:
Бор Деревья ФСИН
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