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Политика

II Всероссийский форум "Малая родина — сила России" пройдет с 21 по 23 апреля

18 апреля 2025 18:18  [44] Политика
II Всероссийский форум Малая родина — сила России пройдет с 21 по 23 апреля

Фото: сайт ВАРМСУ

В Москве с 21 по 23 апреля пройдёт II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России" (12+). О старте мероприятия объявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте РФ по вопросам МСУ Ирина Гусева.

Одним из ключевых нововведений форума стали региональные дни, пишет ТАСС. В 16 субъектах страны уже состоялись экспертные дискуссии, посвящённые самым актуальным вопросам для местных властей — от жилищной политики и взаимодействия с населением до развития транспортной инфраструктуры, экономики и цифровых решений.

Как пояснила Ирина Гусева, тематика встреч была выбрана на основе запросов муниципалитетов, собранных в рамках проекта ВАРМСУ "Муниципальный диалог". Инициатором этой платформы в своё время стал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. По словам Гусевой, проект остаётся одним из самых значимых и востребованных инструментов общения с муниципалитетами.

Именно идеи и предложения, прозвучавшие в ходе региональных мероприятий, легли в основу основной повестки предстоящего форума в столице.

В этом году форум расширяет свои границы. Впервые в его рамках состоятся муниципальный фестиваль культур "Сердце Родины" и Всероссийский муниципальный инвестиционный форум. Ожидается участие не только российских делегаций, но и мэров городов из других стран.

Кроме того, в программе запланирована торжественная церемония вручения премии "Служение". В 2024 году на конкурс поступило более 41 тысячи заявок — как индивидуальных, так и коллективных. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

Отметим, что в начале апреля Нижний Новгород принял Всероссийский форум "Малая Родина – Сила России".

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Теги:
МСУ Форум чиновники
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