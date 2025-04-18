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Общество

Драка водителей А-87 и "Мерседеса" в Нижнем Новгороде закончилась проверкой

19 апреля 2025 08:15  [96] Общество
Драка водителей А-87 и Мерседеса в Нижнем Новгороде закончилась проверкой

Внутренняя проверка проведена по факту драки водителей автобуса А-87 и иномарки на проспекте Кирова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Центре развития транспортных систем региона. 

Напомним, об инциденте журналистам рассказали очевидцы.  Водитель автобуса вдруг остановил транспорт и вышел на улицу. Из встречной машины также вышел водитель, после чего между ними завязалась ссора, которая вскоре переросла в драку. Также звучали угрозы. 

По данным ЦРТС, водитель "Мерседеса" не давал автобусу А-87 проехать. Вот водитель общественного транспорта и возмутился. Подчеркивается, что расписание из-за конфликта не сбилось, интервалы движения транспорта в дальнейшем соблюдались. 

В конце рабочего дня водителю А-87 еще раз напомнили о надлежащем исполнении обязанностей при работе на линии. 

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Теги:
Нападение Общественный транспорт ЦРТС
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