Водитель автобуса А-87 устроил драку с автомобилистом в Нижнем Новгороде

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Водители автобуса А-87 и легковушки подрались на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде 18 апреля, пишет ИА "В городе N".
Очевидцы происшествия сообщили, что конфликт начался прямо на дороге. Водитель автобуса внезапно остановил транспорт и вышел на улицу. Из встречной машины также вышел мужчина, после чего между ними завязалась ссора, которая вскоре переросла в драку.
По словам очевидцев, автомобилист прокричал водителю автобуса: "Я тебя сейчас застрелю". А также оскорблял его на национальной почве.
Разнимали участников конфликта пассажиры и супруга водителя легковушки. Причины конфликта выясняются.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину с ребёнком в кстовском магазине.
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