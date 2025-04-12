Водитель автобуса А-87 устроил драку с автомобилистом в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Водители автобуса А-87 и легковушки подрались на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде 18 апреля, пишет ИА "В городе N".

Очевидцы происшествия сообщили, что конфликт начался прямо на дороге. Водитель автобуса внезапно остановил транспорт и вышел на улицу. Из встречной машины также вышел мужчина, после чего между ними завязалась ссора, которая вскоре переросла в драку.

По словам очевидцев, автомобилист прокричал водителю автобуса: "Я тебя сейчас застрелю". А также оскорблял его на национальной почве.

Разнимали участников конфликта пассажиры и супруга водителя легковушки. Причины конфликта выясняются.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину с ребёнком в кстовском магазине.