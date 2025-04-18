Исторические реконструкции покажут в нижегородских парках в День Победы Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Исторические реконструкции (0+) покажут нижегородцам в День Победы в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, в "Швейцарии" (Приокский район) запланирована 4-часовая реконструкция. Сначала действие будет разворачиваться в годы Великой Отечественной войны, а потом - в наше время, где героями являются участники СВО.

В "Дубках" зрители окажутся в Берлина 9 мая 1945 года. Реконструкторы тщательно воссоздадут подвиг военных врачей и разведчиков. В реконструкции планируется использовать историческую боевую технику и аутентичные макеты оружия.

А в парке Победы 9 мая пройдет концерт-спектакль (0+) с элементами реконструкции под открытым небом.

Напомним, у Чкаловской лестницы в День Победы выступит известный актер театра и кино Сергей Безруков. Он исполнит военные песни. А на площади Минина утром 9 мая пройдет военный парад (0+), участие в котором примет техника времен СССР.