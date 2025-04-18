Техника времен СССР выйдет на военный парад в Нижнем Новгороде

Военная техника времен СССР станет частью парада Победы (0+) на площади Минина в Нижнем Новгороде 9 мая, пишет ИА "Время Н".
Подготовкой ретро-машин занимаются участники Нижегородской областной общественной патриотической организации имени Александра Невского.
Как сообщил глава организации Евгений Кочуев, на параде будет задействовано 15 единиц техники. В состав колонны войдут мотоциклы, внедорожники ГАЗ-67, легендарная установка "Катюша", тягач с артиллерийским орудием, медицинский грузовик и полевая кухня.
По словам Кочуева, все машины находятся в отличном техническом состоянии и полностью готовы к участию в мероприятии.
Он также отметил, что активисты с этой техникой принимают участие в парадах и патриотических акциях уже на протяжении десяти лет.
Ранее сообщалось, что в апреле на набережной Гребного канала проходят репетиции военного парада. В связи с этим вводятся ограничения движения транспорта.
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