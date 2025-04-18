Техника времен СССР выйдет на военный парад в Нижнем Новгороде Общество

Военная техника времен СССР станет частью парада Победы (0+) на площади Минина в Нижнем Новгороде 9 мая, пишет ИА "Время Н".

Подготовкой ретро-машин занимаются участники Нижегородской областной общественной патриотической организации имени Александра Невского.

Как сообщил глава организации Евгений Кочуев, на параде будет задействовано 15 единиц техники. В состав колонны войдут мотоциклы, внедорожники ГАЗ-67, легендарная установка "Катюша", тягач с артиллерийским орудием, медицинский грузовик и полевая кухня.

По словам Кочуева, все машины находятся в отличном техническом состоянии и полностью готовы к участию в мероприятии.

Он также отметил, что активисты с этой техникой принимают участие в парадах и патриотических акциях уже на протяжении десяти лет.

Ранее сообщалось, что в апреле на набережной Гребного канала проходят репетиции военного парада. В связи с этим вводятся ограничения движения транспорта.