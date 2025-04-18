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Общество

77% нижегородцев главным праздником считают День Победы

20 апреля 2025 16:50  [96] Общество
77% нижегородцев главным праздником считают День Победы

Фото: Александр Воложанин

Большинство жителей Нижнего Новгорода считают 9 Мая самым значимым праздником в году. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного среди экономически активного населения города с 11 по 15 апреля 2025 года.

Согласно данным исследования, 77% опрошенных назвали День Победы главным для себя праздником. Особенно часто об этом говорили респонденты старше 45 лет. Новый год оказался на втором месте — его выделили 74% участников опроса.

По 42% нижегородцев отметили значимость Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Рождество Христово считают личным праздником 41% горожан. Каждый третий выделил 1 Мая и День России, а 19% — День народного единства.

Также исследование показало, что патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы, находят широкую поддержку среди населения. Так, инициативу проведения шествия "Бессмертный полк" одобряют 91% респондентов, а акцию "Георгиевская ленточка" — 86%. Наибольший отклик эти мероприятия вызывают у женщин и молодежи до 35 лет.

Многие участники опроса подчеркнули важность сохранения исторической памяти. В числе комментариев звучали такие мнения, как: "Это наша память о страшной войне", "Наш святой долг — хранить память о тех, кто отстоял мир".

Некоторые респонденты критически отнеслись к неуместному использованию символов Победы. В частности, высказывались такие замечания: "Георгиевская ленточка — это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля" и "Георгиевская лента — это награда! Какое может быть украшение из неё?!".

Ранее сообщалось, что исторические реконструкции (0+) покажут в нижегородских парках в День Победы.

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Теги:
9 мая День Победы Опрос
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