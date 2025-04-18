Нижегородские хирурги прооперировали мужчину с бессимптомным раком желудка Общество

Хирурги Нижегородского онкологического центра провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли желудка, которую выявили случайно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов

По его словам, новообразование было выявлено на самой ранней стадии при обследовании, не связанном с желудочно-кишечным трактом.

Заболевание не вызывало у мужчины никаких жалоб и не проявлялось внешне. Единственным способом выявить опухоль на такой стадии стала гастроскопия, во время которой и было замечено опасное образование.

Врачи приняли решение провести эндоскопическое вмешательство. Операция длилась чуть более часа. Благодаря раннему обнаружению опухоли хирургам удалось полностью удалить её и при этом сохранить желудок пациента.

Ранее сообщалось, что число выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях выросло в Нижегородской области.