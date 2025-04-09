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Общество

Почти 310 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года

10 апреля 2025 20:30  [108] Общество
Почти 310 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года

Фото: Александр Воложанин

Около 310 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обследованных увеличилось более чем на 45 тысяч человек.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова рассказала, что, согласно статистике, каждый пятый нижегородец, проходящий диспансеризацию или профилактический осмотр, получает диагноз, требующий постоянного наблюдения. Она отметила, что все больше людей осознают важность регулярных обследований и находят для этого время.

Из общего числа прошедших профилактические мероприятия, свыше 240 тысяч человек приняли участие в диспансеризации. Почти 50 тысяч из них прошли углубленный этап обследования.

По результатам осмотров у многих пациентов впервые были выявлены различные заболевания. У 6 тысяч человек диагностировали болезни сердечно-сосудистой системы, у 360 — онкологические заболевания. Почти 750 нижегородцам поставили диагноз "сахарный диабет", а у 460 человек выявлены болезни органов дыхания.

Особое внимание в регионе уделяется оценке репродуктивного здоровья у граждан в возрасте от 18 до 49 лет. С начала года такую диагностику прошли более 46 тысяч человек.

Профилактические мероприятия являются одним из важнейших направлений работы в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян к 2030 году.

Ранее сообщалось, с начала года донорами крови стали свыше 12,3 тысячи нижегородцев.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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