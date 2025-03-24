Бессимптомный рак груди обнаружили у 32-летней жительницы Кстова

В Кстове у 32-летней женщины во время диспансеризации выявили рак молочной железы, хотя она не предъявляла никаких жалоб на здоровье. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
Во время осмотра акушерка заметила уплотнение в правой груди. Проведенные ультразвуковое исследование и биопсия подтвердили наличие новообразования.
Заболевание уже успело распространиться на лимфатический узел, но благодаря своевременной диагностике пациентку оперативно направили на консилиум в Нижегородский онкодиспансер. Сейчас она проходит необходимое лечение.
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