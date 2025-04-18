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Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно
В нижегородском парке "Швейцария".» начал работу скейт-парк. Об этом сообщили в официальном telegram-канале общественного пространства.
Отмечается, что его открытие состоялось раньше запланированного срока. Как отметили представители парка, все ремонтные и подготовительные мероприятия завершились, и площадка полностью готова к использованию.
Жителей и гостей города призывают внимательно относиться к правилам пользования скейт-парком и строго соблюдать меры безопасности.
Ранее сообщалось, что верёвочный аттракцион вновь открыли в "Швейцарии".
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