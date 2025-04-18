Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно Культура и отдых

Фото: телеграм-канала парка "Швейцария"

Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно

В нижегородском парке "Швейцария".» начал работу скейт-парк. Об этом сообщили в официальном telegram-канале общественного пространства.

Отмечается, что его открытие состоялось раньше запланированного срока. Как отметили представители парка, все ремонтные и подготовительные мероприятия завершились, и площадка полностью готова к использованию.

Жителей и гостей города призывают внимательно относиться к правилам пользования скейт-парком и строго соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что верёвочный аттракцион вновь открыли в "Швейцарии".