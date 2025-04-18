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Происшествия

Машина въехала в остановку в Сосновском районе и потом загорелась

20 апреля 2025 16:07  [3] Происшествия
Водитель въехал в остановку в Сосновском районе

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Водитель влетел в остановку в Сосчновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

ДТП произошло на трассе возле поселка Залесье. По предварительным данным, 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в остановку. После чего автомобиль загорелся. 

Сообщается о троих пострадавших пассажирах: 35-летней женщине и двоих детях, 7 и 15 лет. Их госпитализировали в Павловскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что насмерть сбили водителя, вышедшего из авто на М-12 в Нижегородской области.

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Теги:
Дети ДТП Сосновский район
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