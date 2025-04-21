Нижний Новгород стал 57-м в рейтинге доходности вложений в недвижимость Экономика

Нижний Новгород занял 57-е место в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, составленном аналитиками РИА Новости. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в жильё за последние три года составила здесь 5,1% с учётом сдачи квартиры в аренду и 2% — без аренды.

Лидером рейтинга стало Иваново, где доходность инвестиций в недвижимость достигла 22% годовых благодаря более чем двукратному росту цен на "квадрат" на вторичном рынке. Второе место занял Горно-Алтайск (20,9%), третье — Челябинск (19,4%).

Москва оказалась в конце списка: доходность инвестиций в столичную недвижимость за три года была отрицательной — минус 3,7% годовых. Также в тройке аутсайдеров — Майкоп (-3,1%) и Белгород (-1,7%).

Среди столиц Приволжского федерального округа, к которому относится и Нижний Новгород, наилучшие результаты показали Оренбург (7-е место в общем рейтинге, доходность 15,5% годовых), Самара (11-е место, 14,4%) и Пермь (13-е место, 13,9%). Нижний Новгород по доходности оказался ближе к аутсайдерам округа: Уфа, Киров (64-е место, 3,8%) и Пенза (69-е место, 2,2%) показали ещё более низкие результаты.

Рейтинг составлялся с учётом инфляции и включал доход от прироста стоимости типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м, а также доход от сдачи её в аренду. В расчёты были включены налоги (НДФЛ, налог на имущество), коммунальные расходы и взносы на капремонт. В среднем по городам доходность от аренды составила 4,5% годовых.

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