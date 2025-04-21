Детские пособия в Нижегородской области выплатят досрочно к майским праздникам Общество

В связи с майскими праздниками отделение Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области досрочно перечислит детские пособия жителям региона. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.

30 апреля (вместо 3 мая, который является выходным) будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года неработающим гражданам, выплата в связи с рождением первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

5 мая по графику будет перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала.

7 мая Соцфонд перечислит пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям поступит на банковские карты.

Доставка через Почту России начнётся со 2 мая и будет осуществляться в соответствии с режимом работы почтовых отделений. Уточнить график можно в ближайшем почтовом отделении.

По вопросам получения пособий можно обратиться в контакт-центр отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). График работы региональной линии: понедельник-четверг: с 8:00 до 17:00, пятница: с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что новое пособие детям до 17 лет стали выплачивать в Нижегородской области.