Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2025 11:45  [53] Боррелиоз выявили у 3-летнего ребенка в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 11:30  [78] Детские пособия в Нижегородской области выплатят досрочно к майским праздникам
21 апреля 2025 11:15  [100] ВИЧ не передался ни одному новорождённому в Нижегородской области в 2024 году
21 апреля 2025 10:58  [152] Жалобы нижегородцев на вонь дошли до главы СК Александра Бастрыкина
21 апреля 2025 10:40  [133] Похолодание и дожди сменят жару в Нижнем Новгороде в конце недели
21 апреля 2025 10:17  [184] Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 09:12  [724] Трое нижегородских военных вернулись из украинского плена
20 апреля 2025 17:57  [304] Жалобы борчан на вывоз мусора закончились проверкой минэкологии
20 апреля 2025 17:12  [807] Опубликованы фото Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде
20 апреля 2025 16:50  [304] 77% нижегородцев главным праздником считают День Победы
Общество

Детские пособия в Нижегородской области выплатят досрочно к майским праздникам

21 апреля 2025 11:30  [78] Общество
Нижегородцы получат пособия перед майскими праздниками

В связи с майскими праздниками отделение Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области досрочно перечислит детские пособия жителям региона. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.

30 апреля (вместо 3 мая, который является выходным) будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года неработающим гражданам, выплата в связи с рождением первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

5 мая по графику будет перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала.

7 мая Соцфонд перечислит пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям поступит на банковские карты.

Доставка через Почту России начнётся со 2 мая и будет осуществляться в соответствии с режимом работы почтовых отделений. Уточнить график можно в ближайшем почтовом отделении.

По вопросам получения пособий можно обратиться в контакт-центр отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). График работы региональной линии: понедельник-четверг: с 8:00 до 17:00, пятница: с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что новое пособие детям до 17 лет стали выплачивать в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пособия Социальный фонд
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2025 17:00  [820] Размер пособий нижегородским семьям с ребёнком-инвалидом увеличат
17 февраля 2025 11:10  [687] Пособия семьям призывников проиндексировали в Нижегородской области на 9,5%
14 февраля 2025 17:16  [821] Путин поручил упростить получение единого пособия на ребенка
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph