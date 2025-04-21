Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
21 апреля 2025 13:52  [117] Нижегородские ученые презентовали разработку для квантовых технологий
15 апреля 2025 13:47  [445] Внутрисосудистое УЗИ спасло жизнь нижегородцу с инфарктом
13 апреля 2025 08:00  [883] Студенты ННГУ приняли снимок вуза со спутника во время сеанса связи
03 апреля 2025 13:09  [696] Молодые ученые Нижегородской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук
01 апреля 2025 18:28  [1161] ИМИМО сообщил о смерти 70-летнего профессора Сергея Сизова
01 апреля 2025 12:50  [901] Нижегородцы создали первый в РФ ангиограф для прикроватного мониторинга сосудов
31 марта 2025 13:39  [1248] Ученые ННГУ протестируют мемристоры на устойчивость к космической радиации
30 марта 2025 08:40  [1141] Нижегородские девятиклассники массово выбирают колледжи вместо школы
28 марта 2025 16:19  [1213] Робот-помощник появился в Нижегородской областной стоматологии
28 марта 2025 07:10  [1036] Ученые ПИМУ создали устройство для быстрой остановки кровотечения
Наука

Нижегородские ученые презентовали разработку для квантовых технологий

21 апреля 2025 13:52  [117] Наука
Нижегородские ученые презентовали разработку для квантовых технологий

Фото: Кира Мишина

Нижегородские физики сделали важный шаг в развитии квантовых технологий, разработав новый тип кубитов — базовых элементов квантовых вычислений — на основе искусственных атомов. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

В отличие от классического бита, который может находиться только в двух состояниях (0 или 1), кубит способен существовать в состоянии суперпозиции, сочетая сразу оба значения. Это открывает принципиально новые возможности для вычислений, особенно в задачах, где классические компьютеры не справляются.

Команда ученых ННГУ впервые в России разработала теоретическую модель, позволяющую одновременно управлять двумя ключевыми характеристиками кубита: электрическим зарядом и спином (внутренним вращательным моментом частицы). Управление осуществляется с помощью электрического поля, что делает систему более гибкой и потенциально масштабируемой для создания полноценных квантовых процессоров.

"Реализация управляемых спин-зарядовых кубитов с динамической стабилизацией состояний может стать ключевым шагом в создании масштабируемых квантовых процессоров", — отметила соавтор исследования, доцент кафедры теоретической физики ННГУ Марина Бастракова.

Одним из важнейших результатов стало открытие эффекта спиновой памяти. Исследователи обнаружили, что при воздействии переменного электрического поля можно стабилизировать квантовое состояние кубита и удерживать его на заданном энергетическом уровне дольше, чем позволяет обычное время жизни спинового состояния. Это открытие может лечь в основу создания энергонезависимых элементов квантовой памяти — ключевого компонента будущих квантовых компьютеров.

"Любая система стремится к минимуму энергии, частицы переходят на все более низкие уровни, поэтому зафиксировать нужные значения кубитов длительно почти невозможно, но нам это удалось. В переменном электрическом поле мы задержали кубит в нужном нам состоянии. За это время в квантовых приложениях можно успеть провести необходимые операции", — пояснил один из авторов, доцент Денис Хомицкий.

Следующим этапом работы станет дальнейшее изучение эффекта спиновой памяти, оптимизация квантовых операций в гибридных кубитных регистрах и разработка методов коррекции квантовых ошибок. Эти исследования приближают создание полноценных квантовых процессоров, способных решать задачи, недоступные даже самым мощным классическим суперкомпьютерам.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ проверят работу мемристоров в условиях космоса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука ННГУ Технологии
Поделиться:
Новости по теме
11 апреля 2025 11:37  [364] Нижегородцы могут получить грант на свои научные проекты в рамках конкурса "Студенческий стартап"
01 апреля 2025 12:50  [901] Нижегородцы создали первый в РФ ангиограф для прикроватного мониторинга сосудов
28 марта 2025 07:10  [1036] Ученые ПИМУ создали устройство для быстрой остановки кровотечения
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph