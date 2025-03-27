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Нижегородцы создали первый в РФ ангиограф для прикроватного мониторинга сосудов

01 апреля 2025 12:50  [2] Наука

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Ученые ПИМУ и Института прикладной физики РАН разработали первый в России оптоакустический ангиограф для прикроватного мониторинга, который позволяет неинвазивно оценивать состояние сосудов у пациентов с последствиями тромбозов. Об этом сообщается на сайте ПИМУ.

С помощью лазеров в организм посылаются фотоны, которые начинают взаимодействовать с веществом внутри сосудов, от чего возникает ультразвук, который и считывают врачи на мониторе в режиме реального времени.

"Врачам-реаниматологам устройство позволит быстро оценивать состояние крайне тяжелого пациента: ОКТ-ангиограф умеет прогнозировать критические состояния при плановых операциях, диагностировать состояние микроциркуляторного русла у пациентов в критическом состоянии, проводить неинвазивный мониторинг инфузионной терапии", - рассказала Елена Киселева, старший научный сотрудник НИИ ЭО и БМТ ПИМУ.

Алексей Никонов в своем Тelegram-канале "Бокал прессека" рассказал, что возможности нижегородского прибора уже представили в НИИОР им. В.А. Неговского в Москве. Внедрение разработки в реанимационные отделения страны находится в активном обсуждении, для серийного выпуска прибора ищут производственную базу.

Ранее сообщалось, ученые ПИМУ разработали устройство для быстрой и эффективной остановки кровотечения. Оно совмещает функции давящей повязки, жгута и медицинского турникета, но при этом проще в применении.  

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Теги:
Медицина и здоровье ПИМУ РАН
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