Нижегородскую "Норманочку" возглавит новый тренер

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После финального матча женского чемпионата России по футзалу, в котором нижегородская "Норманочка" уступила "Кристаллу" со счётом 1:3, президент нижегородского клуба Николай Ходов заявил, что в следующем сезоне команду возглавит новый главный тренер.
Как сообщает pravda-nn.ru, нижегородская команда после победы в Кубке России была настроена на чемпионство.
Ходов подчеркнул, что гордиться тем, как коллектив прошёл сезон. Он взял на себя ответственность за недочёты в финальной игре и поблагодарил игроков за проделанную работу.
Наставник нижегородской дружины подчеркнул, что считает свою задачу на посту главного тренера выполненной, так как провёл с командой два крупных турнира. Кто станет новым наставником "Норманочки", пока не сообщается — подбор кандидата ведётся в плановом порядке.
Ранее сообщалось, что женская хоккейная команда нижегородского клуба "Торпедо" завершит выступления в Женской хоккейной лиге.
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