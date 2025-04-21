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Общество

Первая электричка до Сечуги отправится из Нижнего Новгорода 25 апреля

21 апреля 2025 14:29  [70] Общество
Первая электричка до Сечуги отправится из Нижнего Новгорода 25 апреля

Фото: пресс-служба ГЖД

Первый пригородный поезд до Сечуги отправится из Нижнего Новгорода 25 апреля, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Электричка будет ходить по пятницам. Отправление из столицы Приволжья — в 17:27, а прибытие в Сечугу — в 19:30.

Запуск указанного электропоезда облегчит путь на дачу – пассажирам не придется делать пересадку на станции Сартаково.

По имеющейся информации, электричка будет останавливаться на станциях Килелей (18:24-18:29), Зимёнки (18:36-18:45) и Шониха (19:05-19:11).

Ранее сообщалось о запуске дополнительных электричек на маршруте Нижний Новгород – Моховые Горы.

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Теги:
Арзамасский район ГЖД поезд
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