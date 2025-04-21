Озвучен план перекладки трамвайных путей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

Полностью завершить работы на улице Бекетова в Нижнем Новгороде и ввести в эксплуатацию трамвайную линию планируется во втором квартале 2025 года. Об этом на заседании постоянном комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству сообщил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Чиновник выступил с докладом о ходе реализации концессионного соглашения по модернизации комплекса наземного электрического транспорта общего пользования за 2024 год и планах развития на 2025 год.

Грабовский напомнил, что концессионное соглашение было заключено в сентябре 2022 года на 25 лет. "В течение первых пяти лет должна пройти реконструкция 149 км одиночного пути, 15 тягловых подстанций, трех депо и обновлено 170 единиц подвижного состава", - сообщил он.

По итогам 2022-2024 годам модернизировано 72 км одиночного пути, полностью введены в эксплуатацию три новых тягловых подстанции (еще в двух проходит модернизация), поставлено 84 единицы подвижного состава - это одиночные вагоны и один - трехсекционный, который проходит сертификацию на территории Нижнего Новгорода. Одно депо сейчас находится на реконструкции.

"В 2025 году планируется полностью завершить работы на улице Бекетова. Также завершаются работы по улицам Красносельской и Ильинской до пересечения улиц Белинского и Кулибина. Планируется реконструкция Чернопрудных колец. По нагорной части - это выход на улицы Ошарскую и Сусловой. Еще в реконструкции находится Окский съезд. По заречной части - выполняются работы по модернизации участка от 6-й проходной до улицы Малышева, от Малышева до Гнилиц. Кроме того, в этом году планируем выйти на участок от узла "Садик имени 1 мая", "Красная Этна" до улицы Аксакова. Все работы рассчитывают завершить в 2025 году, и, соответственно, ввести в эксплуатацию", - заключил Грабовский.

Ранее сообщалось, что трамвай №11 не вернется на маршрут до окончания работ на Зеленском съезде.