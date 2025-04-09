С 12 апреля начинается ремонт трамвайных путей на улице Добролюбова

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В Нижнем Новгороде стартуют работы по обновлению трамвайной инфраструктуры на улице Добролюбова. Как сообщили в ООО "Экологические проекты", замена путей начнётся 12 апреля.
Ремонт затронет отрезок от пересечения с улицей Ильинской до улицы Сергиевской. Общая протяжённость участка составляет 600 метров одиночного трамвайного пути.
В рамках проекта планируется выполнить полную замену рельсового полотна, а также обновить контактную сеть.
На время проведения работ движение автотранспорта будет ограничено: участок станет односторонним, проезд будет возможен только в направлении улицы Ильинской.
Завершить ремонт планируют до конца мая текущего года.
Напомним, в декабре прошлого года была завершена реконструкция трамвайных путей на улице Ильинской — от улицы Красносельской до улицы Маслякова.
Сообщалось, что с 6 мая нижегородцев ждут новые ограничения в районе площади Лядова из-за ремонта трамвайных путей.
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