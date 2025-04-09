С 12 апреля начинается ремонт трамвайных путей на улице Добролюбова Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде стартуют работы по обновлению трамвайной инфраструктуры на улице Добролюбова. Как сообщили в ООО "Экологические проекты", замена путей начнётся 12 апреля.

Ремонт затронет отрезок от пересечения с улицей Ильинской до улицы Сергиевской. Общая протяжённость участка составляет 600 метров одиночного трамвайного пути.

В рамках проекта планируется выполнить полную замену рельсового полотна, а также обновить контактную сеть.

На время проведения работ движение автотранспорта будет ограничено: участок станет односторонним, проезд будет возможен только в направлении улицы Ильинской.

Завершить ремонт планируют до конца мая текущего года.

Напомним, в декабре прошлого года была завершена реконструкция трамвайных путей на улице Ильинской — от улицы Красносельской до улицы Маслякова.

Сообщалось, что с 6 мая нижегородцев ждут новые ограничения в районе площади Лядова из-за ремонта трамвайных путей.