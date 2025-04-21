Фото:
Проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают с учетом различных возможностей трассировки дороги. Об этом представители "Центра развития транспортных систем" региона сообщили в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.
Нижегородец поинтересовался сроками выполнения работ на данном участке.
Как рассказали в ЦРТС, после полного утверждения плана и положительного заключения госэкспертизы здесь планируется начать строительно-монтажные работы.
Напомним, из-за ремонта трамвайных путей на улице Добролюбова в Нижнем Новгороде введены ограничения на движение транспорта.
Кроме того, в районе площади Лядова из-за реконструкции трамвайных путей с 6 мая планируются новые ограничения проезда.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+