Проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают Общество

Фото: Кира Мишина

Проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают с учетом различных возможностей трассировки дороги. Об этом представители "Центра развития транспортных систем" региона сообщили в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.

Нижегородец поинтересовался сроками выполнения работ на данном участке.

Как рассказали в ЦРТС, после полного утверждения плана и положительного заключения госэкспертизы здесь планируется начать строительно-монтажные работы.

Напомним, из-за ремонта трамвайных путей на улице Добролюбова в Нижнем Новгороде введены ограничения на движение транспорта.

Кроме того, в районе площади Лядова из-за реконструкции трамвайных путей с 6 мая планируются новые ограничения проезда.