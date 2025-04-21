Туристов на Эльбрусе перевозят в кабинках нижегородской канатки Общество

Фото: "Твой Бор"

Кабинки нижегородской канатной дороги заметили на Эльбрусе. Об этом сообщается в сообществе "Твой Бор" во "ВКонтакте".

Нижегородец запечатлел на известном курорте кабинку с логотипом "Нижний 800". "Интересно", - констатировал очевидец.

В комментариях пользователи отметили, что нижегородские кабинки ранее хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

Напомним, на канатной дороге Нижний Новгород - Бор продолжается замена кабинок, в связи с чем переправу закрыли до 30 апреля.

Также сообщалось, что после возобновления работы нижегородской канатки борчанам продлят срок действия проездных билетов.