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Общество

Туристов на Эльбрусе перевозят в кабинках нижегородской канатки

21 апреля 2025 18:15  [237] Общество
Туристов на Эльбрусе перевозят кабинки нижегородской канатки

Фото: "Твой Бор"

Кабинки нижегородской канатной дороги заметили на Эльбрусе. Об этом сообщается в сообществе "Твой Бор" во "ВКонтакте".

Нижегородец запечатлел на известном курорте кабинку с логотипом "Нижний 800". "Интересно", - констатировал очевидец.

В комментариях пользователи отметили, что нижегородские кабинки ранее хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

Напомним, на канатной дороге Нижний Новгород - Бор продолжается замена кабинок, в связи с чем переправу закрыли до 30 апреля.

Также сообщалось, что после возобновления работы нижегородской канатки борчанам продлят срок действия проездных билетов. 

 

 

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Теги:
Канатная дорога Туризм
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