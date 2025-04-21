Появились слухи о возможном закрытии еще двух спортклубов в Нижнем Новгороде

После приостановки деятельности женской хоккейной команды "Торпедо" в Нижнем Новгороде под предлогом "оптимизации ресурсов", под угрозой исчезновения оказались еще два спортивных коллектива региона. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на спорте".
Речь идет о женском волейбольном клубе "Спарта", выступающем в Суперлиге, и мужской хоккейной команде "Торпедо-Горький", играющей в ВХЛ. По информации источника, ситуация с обеими командами вызывает серьезные опасения.
Волейболистки "Спарты" заявляют, что финансирование клуба неоднократно урезалось, а перспектив на его увеличение не предвидится. Болельщики еще в январе обращались к спортивному руководству региона с просьбой сохранить команду в Суперлиге.
"Заявление о переходе в Высшую лигу 'А', когда до окончания чемпионата остается еще 6 туров и есть высокий шанс сохранить прописку в Суперлиге по спортивному принципу, подрывает мотивацию коллектива бороться в оставшихся матчах, поскольку исход в любом случае известен", — писали фанаты "Спарты".
Что касается "Торпедо-Горький", то, по данным "Mash на спорте", руководство региона рассматривало вариант закрытия команды. Однако недавняя победа нижегородцев над челябинским "Челметом", обеспечившая им выход в полуфинал, приостановила этот процесс.
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