Путин в наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение" Политика

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии вручения второй Всероссийской муниципальной премии "Служение" в Национальном центре "Россия", сообщает kremlin.ru.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии прошла 21 апреля в Москве в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России". Награда присуждается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Глава государства вручил премию в номинации "Мужество и героизм - на благо служения Родине". Награду из рук Путина получил руководитель проекта "За Отечество" Владимир Таранцов - первый заместитель главы администрации Вейделевского района Белгородской области – начальник управления безопасности.

"Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них – интересы Отечества", - сказал глава государства.

Владимир Таранцов, в свою очередь, поблагодарил президента за внимание к муниципальному сообществу и подчеркнул, что задача служащих на муниципальном уровне - защита границ Отечества, безопасность мирных жителей и помощь военным.