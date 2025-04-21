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Общество

Госэкспертиза одобрила проект строительства "Святых Врат" в Дивееве

22 апреля 2025 08:00  [272] Общество
Проект строительства Святых Врат в Дивеево одобрила госэкспертиза

Фото: Кирилл Мартынов

Проект строительства "Святых Врат" в Дивееве одобрила госэкспертиза. Как сообщается на сайте ЕГРЗ, застройщиком выступает религиозная организация "Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь", техническим заказчиком выступила автономная некоммерческая организация "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области". 

По данным нижегородской епархии, святые врата с надвратным храмом в честь Иверской иконы Божией Матери и звонницей планируется возвести на одной оси с Казанским собором. Этот архитектурный ансамбль станет главным входом в монастырь. Отмечалось, что оформление святых врат будет выполнено в архитектурных традициях XVII века. Композицию должно украшать восемь куполов и столько же малых главок, расположенных вокруг боковых барабанов. Общая площадь сооружения составит 180 квадратных метров. Высота врат с крестом достигнет 58 метров, а высота арочного проезда — 2,8 метра.

На втором ярусе разместится надвратный храм, который планируется освятить в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Снаружи храм украсят мозаичные изображения: на западной стороне — ветхозаветная Троица, выше — распятие с копием и тростью в небольшом киоте; на восточной — Иверская икона Божией Матери, размещённая на месте центрального оконного наличника. Арка проезда также будет облицована мозаикой.

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Теги:
Дивеевский район Епархия храмы
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