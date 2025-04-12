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Озвучены итоги трехдневного рейда по мигрантам в Нижегородской области

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Почти 40 мигрантов выдворили из страны после рейда в Нижегородской области

В Нижегородской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", в ходе которого выявлено 336 административных правонарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За три дня рейдов были обследованы 674 объекта. Проверки охватили как жилые сектора, так и места, где работают иностранные граждане — в частности, предприятия торговли и общественного питания.

Наибольшее количество протоколов составлено за нарушение режима пребывания или проживания - 123 нарушения. Также 80 протоколов - за нарушение правил въезда в страну, 56 - за неисполнение принимающей стороной обязанностей по миграционному учету, 46 - за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, 25 - за нарушение порядка трудовой деятельности, 6 - за предоставление ложных сведений при миграционном учете.

По итогам рассмотрения административных материалов было принято 38 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России: 6 человек обязаны покинуть страну самостоятельно под контролем правоохранительных органов, а 32 человека депортированы принудительно.

На всех выдворенных лиц наложен запрет на въезд в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Нижегородской области выдворили за пределы страны 302 иностранных гражданина с начала года.

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Теги:
МВД Мигранты Трудоустройство
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