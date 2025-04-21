Пожар на площади 3000 квадратных метров на предприятии в Балахне ликвидирован Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на предприятии в Балахне ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

Сообщается, что возгорание затронуло 3000 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Выяснением причин займутся дознаватели МЧС России.

Напомним, возгорание произошло 21 апреля на площадке с отходами целлюлозно-бумажного производства одного из предприятий.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 500 кв. метров потушили на стройке в Сормовском районе.