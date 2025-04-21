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Происшествия

Пожар на площади 3000 квадратных метров на предприятии в Балахне ликвидирован

22 апреля 2025 09:11  [31] Происшествия
Пожар на площади трех тысяч квадратных метров на предприятии в Балахне ликвидирован

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на предприятии в Балахне ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области. 

Сообщается, что возгорание затронуло 3000 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал. 

Выяснением причин займутся дознаватели МЧС России. 

Напомним, возгорание произошло 21 апреля на площадке с отходами целлюлозно-бумажного производства одного из предприятий. 

Ранее сообщалось, что пожар площадью 500 кв. метров потушили на стройке в Сормовском районе.

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Теги:
Балахна МЧС Пожар
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