Пожар на площади 3000 квадратных метров на предприятии в Балахне ликвидирован

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Пожар на предприятии в Балахне ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.
Сообщается, что возгорание затронуло 3000 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.
Выяснением причин займутся дознаватели МЧС России.
Напомним, возгорание произошло 21 апреля на площадке с отходами целлюлозно-бумажного производства одного из предприятий.
Ранее сообщалось, что пожар площадью 500 кв. метров потушили на стройке в Сормовском районе.
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