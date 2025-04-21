Нижегородских врачей отметят новыми наградами Общество

Нижегородские медики, как и их коллеги по всей стране, смогут быть отмечены за профессиональные заслуги новыми государственными наградами. Министерство здравоохранения России планирует ввести новые ведомственные награды для поощрения выдающихся заслуг в сфере здравоохранения, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Новые медали будут вручаться как медицинским работникам, так и гражданским лицам, внесшим значительный вклад в развитие здравоохранения.

В перечень новых наград входят:

Медаль имени Сергея Петровича Боткина — предназначена для врачей 1-й и высшей квалификационной категории, а также для тех, кто работал в зоне специальной военной операции, в условиях чрезвычайных ситуаций и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни;

Медаль имени Ивана Петровича Павлова — будет вручаться медикам и учёным, представляющим медицинские и образовательные учреждения;

Медаль "За содействие в охране здоровья" — для гражданских лиц и чиновников, оказавших поддержку и внесших вклад в развитие системы здравоохранения;

Медаль "За международные усилия по укреплению общественного здоровья" — для участников международных инициатив в сфере медицины и здравоохранения;

Медаль "За наставничество в здравоохранении" — для опытных специалистов, активно передающих знания и опыт молодым кадрам.

Ходатайствовать о награждении смогут заместители министра здравоохранения РФ, руководители Росздравнадзора, Федерального фонда ОМС, а также представители подведомственных организаций и региональных министерств здравоохранения.

Ранее сообщалось, что две нижегородки вошли в число лауреатов премии "За безопасное цифровое детство".

Также мы рассказывали, что по решению Владимира Путина четверо нижегородцев удостоены госнаград.