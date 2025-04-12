Четыре нижегородца удостоены госнаград по решению Путина Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин удостоил четырех жителей Нижегородской области высоких государственных наград. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сенатор Ольга Щетинина.

По ее словам, соответствующий указ глава государства подписал 16 апреля.

Почетное звание "Мать-героиня" присвоено Надежде Горбуновой — за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей. Медалью "За заслуги перед Отечеством I степени" награждена Татьяна Кошелева, тренер дзержинской детско-юношеской спортивной школы "Салют".

При этом артист детского театра "Вера" Дмитрий Суханов отмечен медалью "За труды в культуре и искусстве". А звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоено трактористу-машинисту ПАО "Лакша" из Богородского округа Александру Пронину.

Ранее сообщалось, что новые почетные звания утверждены в Нижегородской области.