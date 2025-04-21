Дзержинца осудят за попытку убийства врачей скорой помощи Происшествия

В Дзержинске Нижегородской области завершено расследование резонансного уголовного дела. Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Экипаж скорой помощи прибыл на вызов в один из жилых домов, где на лестничной площадке находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медики приняли решение транспортировать его в медицинское учреждение. Однако по пути в больницу мужчина очнулся и внезапно напал на двух фельдшеров. Он стал наносить им удары кулаками и медицинским дефибриллятором. В результате оба медика получили серьёзные травмы, в том числе черепно-мозговые.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура Дзержинска утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому предстоит ответить перед законом за совершённое преступление. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель города Сарова в Нижегородской области обвиняется в убийстве знакомой табуреткой.