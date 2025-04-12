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Происшествия

Мужчина напал на женщину с ребёнком в кстовском магазине

15 апреля 2025 19:00  [42] Происшествия
Мужчина напал на женщину с ребёнком в магазине в Кстове

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вечером 13 апреля в одном из магазинов второго микрорайона Кстова произошёл конфликт между мужчиной и женщиной, в ходе которого пострадали 37-летняя горожанка и её 12-летняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам заявительницы, ссора с неизвестным переросла в агрессию — мужчина нанёс телесные повреждения посетительнице магазина и ребёнку. Обе пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемого — 48-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимости — задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ — за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям сотрудников полиции. Суд назначил ему штраф в размере 2000 рублей.

Окончательная правовая оценка его действий в отношении женщины и ребёнка будет дана после того, как врачи определят степень тяжести причинённого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что нижегородку осудили на 7 лет за убийство мужчины после ссоры на улице. 

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Теги:
Кстово Хулиганство
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