Мужчина предстанет перед судом за попытку убийства в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Обвиняемый является уроженцем иностранного государства.
Как сообщают в СУ Следственного комитета по Нижегородской области, инцидент произошёл 5 января 2025 года в Автозаводском районе города. На одной из автодорог между двумя участниками произошёл конфликт на почве дорожной ситуации.
В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента ножом в область левого плеча. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, что позволило избежать трагических последствий.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следствием собрана необходимая доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жителя Чувашии осудят за поножовщину в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+