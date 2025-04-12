Мужчина предстанет перед судом за попытку убийства в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Обвиняемый является уроженцем иностранного государства.

Как сообщают в СУ Следственного комитета по Нижегородской области, инцидент произошёл 5 января 2025 года в Автозаводском районе города. На одной из автодорог между двумя участниками произошёл конфликт на почве дорожной ситуации.

В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента ножом в область левого плеча. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, что позволило избежать трагических последствий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием собрана необходимая доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жителя Чувашии осудят за поножовщину в Нижегородской области.