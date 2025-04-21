Рабочий в Сормове упал с крыши и тяжело травмировался Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода начато расследование несчастного случая на производстве, произошедшего 9 апреля 2025 года. Об этом сообщает государственная инспекция труда Нижегородской области.

По предварительной информации, инцидент произошёл днём на строительной площадке, расположенной на улице Щербакова. 50-летний рабочий, направленный индивидуальным предпринимателем Левковичем А.Н. для выполнения кровельных работ на складе, упал с высоты около четырёх метров. Во время выполнения задания мужчина не использовал страховочную привязь, что, по всей видимости, и стало причиной падения. В результате происшествия пострадавший получил множественные травмы.

В соответствии с трудовым законодательством РФ ведомство инициировало расследование несчастного случая на производстве. Целью расследования является установление всех обстоятельств и причин происшествия, а также возможных нарушений требований охраны труда со стороны работодателя.

По итогам проверки будут приняты меры в рамках действующего законодательства, включая привлечение виновных лиц к ответственности, если их вина будет установлена. Кроме того, по результатам расследования может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений и усилении контроля за соблюдением правил охраны труда на объекте.

Ранее сообщалось, что рабочего насмерть затянуло в станок в Нижнем Новгороде.