Дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде

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Администрация Нижнего Новгорода утвердила единую архитектурно-художественную концепцию оформления улицы Черниговской. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии.
Разработка концепции велась девелопером GloraX при участии международного брендингового агентства. Согласно документу, анализ текущего состояния улицы выявил отсутствие единого подхода к оформлению и ремонту входных групп. Большинство наружных информационных конструкций находится в неудовлетворительном состоянии: они устарели, износились, изготовлены из некачественных материалов и размещены хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий. Такие элементы подлежат демонтажу.
В то же время конструкции, соответствующие действующим требованиям, были интегрированы в новую концепцию.
Основные принципы художественного оформления включают:
Архитектурно-художественная концепция предусматривает:
В рамках концепции вводятся ограничения на использование декоративных и рукописных шрифтов в информационных конструкциях, так как они затрудняют восприятие. Для уменьшения визуального шума на улице вводятся ограничения по цветовому решению. Эти требования не распространяются на зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания.
Также установлены параметры оформления вывесок. Например, консольные конструкции могут иметь кованую рамку или быть подвешены к основанию. На фасадах допускается размещение плоских панельных вывесок, при условии, что они выполнены в цветовой гамме фасада или на прозрачной подложке.
Что касается навигации, то концепция опирается на контрастную черно-белую палитру, которая делает элементы легко различимыми и визуально привлекательными. Скругленные формы придают конструкции дружественный и мягкий характер, а объемное исполнение с возможностью внутренней подсветки обеспечивает хорошую читаемость в темное время суток.
Для рекламных конструкций предусмотрен минималистичный дизайн-код: отказ от подложек, плотного заполнения витрин, использование сдержанных цветов (в основном черного и белого), ограничение ярких оттенков в оформлении вывесок. Подчеркивается, что архитектура — как историческая, так и современная — должна быть максимально освобождена от визуального давления рекламы, с уважением к фасадной композиции зданий.
Среди общих рекомендаций:
Ранее единый дизайн-код утвердили для улицы Коминтерна.
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