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Общество

Дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде

22 апреля 2025 11:50  [50] Общество
Дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода утвердила единую архитектурно-художественную концепцию оформления улицы Черниговской. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Разработка концепции велась девелопером GloraX при участии международного брендингового агентства. Согласно документу, анализ текущего состояния улицы выявил отсутствие единого подхода к оформлению и ремонту входных групп. Большинство наружных информационных конструкций находится в неудовлетворительном состоянии: они устарели, износились, изготовлены из некачественных материалов и размещены хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий. Такие элементы подлежат демонтажу.

В то же время конструкции, соответствующие действующим требованиям, были интегрированы в новую концепцию.

Основные принципы художественного оформления включают:

  • сохранение архитектурного облика зданий и их декоративных элементов;
  • создание визуально комфортной среды;
  • интеграцию информационных конструкций с архитектурными элементами и входными группами зданий.

Архитектурно-художественная концепция предусматривает:

  • требования к оформлению входных групп;
  • анализ текущего состояния фасадов;
  • предложения по их обновлению;
  • фоторазвертки, ортогональные чертежи и рекомендации по цветовым решениям информационных конструкций.

В рамках концепции вводятся ограничения на использование декоративных и рукописных шрифтов в информационных конструкциях, так как они затрудняют восприятие. Для уменьшения визуального шума на улице вводятся ограничения по цветовому решению. Эти требования не распространяются на зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания.

Также установлены параметры оформления вывесок. Например, консольные конструкции могут иметь кованую рамку или быть подвешены к основанию. На фасадах допускается размещение плоских панельных вывесок, при условии, что они выполнены в цветовой гамме фасада или на прозрачной подложке.

Что касается навигации, то концепция опирается на контрастную черно-белую палитру, которая делает элементы легко различимыми и визуально привлекательными. Скругленные формы придают конструкции дружественный и мягкий характер, а объемное исполнение с возможностью внутренней подсветки обеспечивает хорошую читаемость в темное время суток.

Для рекламных конструкций предусмотрен минималистичный дизайн-код: отказ от подложек, плотного заполнения витрин, использование сдержанных цветов (в основном черного и белого), ограничение ярких оттенков в оформлении вывесок. Подчеркивается, что архитектура — как историческая, так и современная — должна быть максимально освобождена от визуального давления рекламы, с уважением к фасадной композиции зданий.

Среди общих рекомендаций:

  • длина вывески не должна превышать 50% протяженности фасада;
  • отказ от подложек;
  • форма и расположение вывески должны гармонировать с архитектурой здания;
  • предпочтение отдается приглушённым цветам, сочетающимся с фасадом;
  • допускается использование объемных букв с дистанционным креплением и возможностью контражурной подсветки.

Ранее единый дизайн-код утвердили для улицы Коминтерна.

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Теги:
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