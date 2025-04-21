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Происшествия

Трупы животных нашли в квартире у неадекватного нижегородца

22 апреля 2025 20:30  [97] Происшествия
Трупы животных нашли в нижегородской квартире на улице Надежды Сусловой

В квартире странного мужчины на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде были обнаружены более 20 истощённых животных, а также тела умерших собак и кошек. Об этой ситуации сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Как рассказали зоозащитники, этот же гражданин в 2024 году уже был замечен в жестоком обращении с животными: на участке его матери нашли мёртвых собак и щенков.

Жители дома пожаловались на зловоние, после чего волонтёры прибыли на место.

При попытке заговорить с неадекватным мужчиной тот проявил агрессию. Зоозащитники передали подозреваемого полицейским.

В телефоне неадеквата нашли фотографии замученных животных, что может служить доказательством систематического насилия. Сообщается, что полиция начала расследование, а подозреваемый был задержан.

Зоозащитники и неравнодушные граждане в данной ситуации сыграли ключевую роль — без их вмешательства трагедия могла бы продолжаться. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расследуется почти 10 дел о жестком обращении с животными.

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Теги:
Животные Уголовное дело
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