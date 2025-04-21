Трупы животных нашли в квартире у неадекватного нижегородца

В квартире странного мужчины на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде были обнаружены более 20 истощённых животных, а также тела умерших собак и кошек. Об этой ситуации сообщает телеграм-канал Ni Mash.
Как рассказали зоозащитники, этот же гражданин в 2024 году уже был замечен в жестоком обращении с животными: на участке его матери нашли мёртвых собак и щенков.
Жители дома пожаловались на зловоние, после чего волонтёры прибыли на место.
При попытке заговорить с неадекватным мужчиной тот проявил агрессию. Зоозащитники передали подозреваемого полицейским.
В телефоне неадеквата нашли фотографии замученных животных, что может служить доказательством систематического насилия. Сообщается, что полиция начала расследование, а подозреваемый был задержан.
Зоозащитники и неравнодушные граждане в данной ситуации сыграли ключевую роль — без их вмешательства трагедия могла бы продолжаться.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расследуется почти 10 дел о жестком обращении с животными.
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