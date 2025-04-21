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Общество

III очередь дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде готова на 31%

22 апреля 2025 14:09  [148] Общество
III очередь дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде готова на 31%

Готовность ключевых участков дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде становится все выше. На сегодня третий этап проекта выполнен на 31,3%, второй этап второй очереди — на 23,4%, а первый этап второй очереди — на 8%. Об этом сообщил замдиректора по проектированию и развитию ГУАД региона Алексей Новожилов в ходе заседания думской комиссии по транспорту 21 апреля.

Строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. На объекте задействованы 135 специалистов и 45 единиц техники, включая 26 самосвалов.

Как отметил Новожилов, одновременно с текущими работами рассматривается возможность привлечения федерального финансирования для реализации четвертой очереди проекта. Ранее региональное правительство направило заявку на получение 21,2 млрд рублей из федерального бюджета. Общая стоимость всего проекта составляет 64 млрд рублей, из которых 28,3 млрд рублей предусмотрены на строительство первых двух очередей. На данный момент подрядчику уже перечислено 12,2 млрд рублей в виде аванса.

Напомним, соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина было заключено в 2023 году между правительством Нижегородской области и ООО «Концессионная строительная компания №11», дочерней структурой АО «ДСК „Автобан“». Срок действия концессии составляет 30 лет и 9 месяцев. Все три очереди возводятся одновременно.

Ранее сообщалось, что подрядчику выплатили более 12 млрд рублей за строительство дублера проспекта Гагарина.

Напомним, проезд по новой трассе будет платным

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Теги:
Дороги Строительство
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