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Гороскоп и ИИ помогли нижегородке выиграть в лотерею 36 000 000 рублей

22 апреля 2025 14:30  [139] Экономика
Нижегородка выиграла в лотерею 36 млн рублей благодаря астрологии и нейросети

Фото: Александр Воложанин

Жительница Нижегородской области выиграла 36 млн рублей в лотерею (18+) "Рапидо Про". Об этом сообщила пресс-служба "Столото".

Победительница Анастасия Синицына призналась, что сначала покупала билеты наугад, однако спустя месяц решила изменить стратегию —довериться рекомендациям астрологии и нейросети. Гороскоп подсказал в какой именно лотерее ей сыграть, а искусственный интеллект — какие выбрать цифры.

По её словам, когда пришло СМС-уведомление о выигрыше, она открыла приложение и на мгновение застыла от неожиданности. Полученные средства победительница планирует направить на покупку собственного жилья, помощь маме с ремонтом квартиры и развитие профессиональных навыков. Также в её планах — поездка в Китай, приобретение ноутбука и бытовой техники. Часть выигрыша девушка намерена положить в банк под проценты.

Ранее мы рассказывали о нижегородце, который сорвал джекпот в 36 млн рублей в этой же лотерее. 

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Теги:
Деньги Лотереи
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