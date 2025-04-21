Падение трубы на сварщика в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования сварщика на предприятии в Нижнем Новгороде.

Следователем следственного отдела по Сормовскому району Нижнего Новгорода расследуется дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("нарушение требований охраны труда").

По предварительной версии, 18 апреля 2025 года в дневное время при выполнении сварочных работ произошло обрушение закреплённой трубы - отрыв сварного шва, в результате чего конструкция упала на рабочего. Пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

Ранее сообщалось, что рабочий получил тяжелые травмы, упав с крыши в Сормове.