Рабочего затянуло в станок в Нижнем Новгороде — мужчина погиб на месте

На одном из предприятий Нижнего Новгорода произошёл трагический инцидент со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.
Несчастный случай случился 10 апреля 2025 года около 17:15 на территории компании ООО "Николь-Пак Империал", расположенной в Канавинском районе города. Во время выполнения производственной операции погиб 31-летний работник.
Сотрудник, занимавший должность накатчика, вместе с бригадой осуществлял заправку узкой полосы картона в сушильное отделение картонно-делательной машины. В процессе работ его рука и часть тела оказались затянутыми между валиком и прессовым сукном.
Коллеги, находившиеся рядом, незамедлительно остановили механизм и освободили мужчину. Они попытались оказать первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.
Однако прибывшие врачи констатировали смерть работника.
Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, начато расследование обстоятельств происшествия. В рамках проверки предстоит установить причины случившегося и определить, были ли допущены нарушения требований охраны труда, а также выявить ответственных лиц.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+