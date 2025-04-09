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Происшествия

Рабочего затянуло в станок в Нижнем Новгороде — мужчина погиб на месте

11 апреля 2025 12:18  [110] Происшествия
Рабочего затянуло в станок в Нижнем Новгороде — мужчина погиб на месте

На одном из предприятий Нижнего Новгорода произошёл трагический инцидент со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.

Несчастный случай случился 10 апреля 2025 года около 17:15 на территории компании ООО "Николь-Пак Империал", расположенной в Канавинском районе города. Во время выполнения производственной операции погиб 31-летний работник.

Сотрудник, занимавший должность накатчика, вместе с бригадой осуществлял заправку узкой полосы картона в сушильное отделение картонно-делательной машины. В процессе работ его рука и часть тела оказались затянутыми между валиком и прессовым сукном.

Коллеги, находившиеся рядом, незамедлительно остановили механизм и освободили мужчину. Они попытались оказать первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.

Однако прибывшие врачи констатировали смерть работника.

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, начато расследование обстоятельств происшествия. В рамках проверки предстоит установить причины случившегося и определить, были ли допущены нарушения требований охраны труда, а также выявить ответственных лиц.

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Теги:
Госинспекция труда Смертность
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