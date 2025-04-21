Подрядчик похитил 1,2 млн рублей при капремонте школы в Дивееве Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Дивеевского района выявила факт мошенничества при капитальном ремонте школы. Об этом сообщается на сайте нижегородской прокуратуры.

Проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт здания МБОУ "Дивеевская средняя общеобразовательная школа" провели сотрудники прокуратуры в Дивееве.

Установлено, что в мае 2023 года между образовательным учреждением и ООО "ГОРИ" был заключен контракт на выполнение работ по ремонту кровли школы. Однако в ходе исполнения контракта гендиректор подрядной организации, действуя из корыстных побуждений, дал указание заменить предусмотренные проектной документацией материалы водосточной системы на изделия более низкого качества. Кроме того, не были выполнены отдельные виды работ, в том числе монтаж элементов мелких покрытий из листовой стали и мероприятия по огнебиозащите деревянных конструкций.

Несмотря на это, в отчетную документацию были внесены заведомо ложные сведения о полном и качественном выполнении работ. Это позволило подрядчику получить оплату в полном объеме, причинив тем самым ущерб бюджету в размере свыше 1,2 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено дело о мошенничестве. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Нижегородской области украл 2,3 млн рублей при утилизации отходов.