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Происшествия

Экс-директора "Дома творчества" в Дивееве обвинили в хищении премий у подчинённых

10 апреля 2025 10:32  [85] Происшествия
Бывшего директора Дома творчества в Дивееве обвинили в хищении премий подчинённых

Фото: скриншот видео УФСБ по Нижегородской области

В Нижегородской области пресечена противоправная деятельность экс-директора муниципального учреждения дополнительного образования "Дом творчества" в селе Дивеево. Женщина, ранее также входившая в состав участковой избирательной комиссии, подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По данным регионального управления ФСБ, следственного комитета, полиции и прокуратуры, с 2021 по 2024 год руководитель учреждения подписывала приказы о начислении завышенных премий отдельным сотрудникам. При этом в табелях учёта рабочего времени указывались недостоверные сведения, а сами работники фактически не исполняли трудовые обязанности.

Далее, под угрозой увольнения или других административных мер, подчинённые были вынуждены возвращать часть полученных средств наличными. Деньги экс-директор забирала себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

Общий ущерб, причинённый бюджету учреждения, превысил 400 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные органы. В отношении бывшего руководителя возбуждены уголовные дела по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По решению Дивеевского межрайонного суда подозреваемая отправлена под домашний арест. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что главный бухгалтер одной из нижегородских компаний более года присваивала казенные деньги - всего украла более 2,3 млн рублей. 

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Теги:
Дивеевский район Превышение полномочий Уголовное дело
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