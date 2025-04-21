Нижегородский сенатор и экс-гитарист "Любэ" сочинил песню к военному фильму

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Авторская песня сенатора России от Нижегородской области Александра Вайнберга стала заглавной к военному фильму "В списках не значился" (12+). Ролик опубликован на странице кинокомпании "Централ Партнершип" во "ВКонтакте".
Песню "Минута Молчания" исполняет сам автор, а также солист группы "Любэ" Николай Расторгуев и Shaman (Ярослав Дронов)
Фильм "В списках не значился" снят по одноимённой повести Бориса Васильева. Главную роль в нем исполнил актер Владимир Машков.
Премьера картины приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она выйдет в прокат 1 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке.
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