Нижегородский сенатор и экс-гитарист "Любэ" сочинил песню к военному фильму Культура и отдых

Фото: скриншот с клипа песни

Авторская песня сенатора России от Нижегородской области Александра Вайнберга стала заглавной к военному фильму "В списках не значился" (12+). Ролик опубликован на странице кинокомпании "Централ Партнершип" во "ВКонтакте".

Песню "Минута Молчания" исполняет сам автор, а также солист группы "Любэ" Николай Расторгуев и Shaman (Ярослав Дронов)

Фильм "В списках не значился" снят по одноимённой повести Бориса Васильева. Главную роль в нем исполнил актер Владимир Машков.

Премьера картины приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она выйдет в прокат 1 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке.