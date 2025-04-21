Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 апреля 2025 16:47  [77] Нижегородский сенатор и экс-гитарист "Любэ" сочинил песню к военному фильму
22 апреля 2025 16:33  [85] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов, жители которых чаще всего приезжают в горы Сочи
22 апреля 2025 11:33  [239] "Ростелеком" представил "Историю нашей Победы" в городе-герое Волгограде
21 апреля 2025 19:09  [349] Площадь Трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 17:36  [263] Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia – 2025
21 апреля 2025 13:33  [325] Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 13:28  [292] Нижегородцы читают "Атлант расправил плечи" и слушают подкасты DISGUSTING MEN
21 апреля 2025 10:25  [360] Нижегородец Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз
20 апреля 2025 15:49  [446] Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно 
20 апреля 2025 12:20  [386] Новую концертную площадку построят в Починках
Культура и отдых

Нижегородский сенатор и экс-гитарист "Любэ" сочинил песню к военному фильму

22 апреля 2025 16:47  [77] Культура и отдых
Песня нижегородского сенатора стала заглавной к фильму В списках не значился

Фото: скриншот с клипа песни

Авторская песня сенатора России от Нижегородской области Александра Вайнберга стала заглавной к военному фильму "В списках не значился" (12+). Ролик опубликован на странице кинокомпании "Централ Партнершип" во "ВКонтакте". 

Песню "Минута Молчания" исполняет сам автор, а также солист группы "Любэ" Николай Расторгуев и Shaman (Ярослав Дронов) 

Фильм "В списках не значился" снят по одноимённой повести Бориса Васильева. Главную роль в нем исполнил актер Владимир Машков. 

Премьера картины приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она выйдет в прокат 1 мая 2025 года. 

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Вайнберг ВОВ Кино
Поделиться:
Новости по теме
08 апреля 2025 17:38  [474] Экспозиции музеев трех нижегородских школ отметили наградами Всероссийского фестиваля "Без срока давности"
07 апреля 2025 13:47  [690] Нижегородцы могут принять участие в патриотическом проекте с российскими актерами
31 марта 2025 17:34  [616] Почти 18 тысяч новых имён внесли в "Книгу памяти Нижегородской области"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph