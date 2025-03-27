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Общество

Почти 18 тысяч новых имён внесли в "Книгу памяти Нижегородской области"

31 марта 2025 17:34  [105] Общество
Почти 18 тысяч новых имён внесли в Книгу памяти Нижегородской области

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Портал "Книга памяти Нижегородской области" продолжает пополняться сведениями о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. В марте 2025 года в базе появилось ещё 17 919 новых записей.

Как сообщает Комитет по делам архивов Нижегородской области, общее количество размещённых на сайте биографий достигло 55 403.

Ресурс создан для увековечения памяти о жителях региона — как о тех, кто вернулся с фронта, так и о погибших и пропавших без вести. На портале публикуются подлинные архивные документы, рассказывающие о судьбах участников войны, их подвигах и наградах.

"Важно сохранять историческую память и подлинные архивные документы, которые освещают как трагические, так и героические страницы истории нашего народа. Они позволяют не только восстановить правду о тех событиях, но и препятствуют попыткам фальсификации истории", — подчеркнула первый заместитель руководителя областного комитета по делам архивов Татьяна Соколова.

На портале размещаются биографии, воспоминания, очерки, наградные листы, фронтовые письма, военные билеты, книги призыва, учетные карточки, фотографии и другие материалы.

В дальнейшем база будет пополняться ежемесячно — в том числе за счёт оцифровки печатных "Книг памяти" нижегородцев, погибших или пропавших без вести.

Жители региона также могут внести вклад в сохранение истории. Для этого достаточно отправить информацию об участниках войны из семейных архивов через форму обратной связи на сайте "Книги памяти Нижегородской области".

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Теги:
Архивные документы ВОВ Память
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