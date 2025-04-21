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Общество

Нижегородское минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина

22 апреля 2025 18:25  [58] Общество
Нижегородское минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное изъятие земельных участков для строительства дублёра проспекта Гагарина — важной транспортной магистрали, призванной разгрузить существующую дорожную сеть.

Согласно апрельскому распоряжению регионального министерства имущественных и земельных отношений, под строительство второй очереди дублёра изымаются еще восемь участков, находящихся в частной собственности, а также в пользовании организаций.

Изъятие осуществляется по инициативе "Главного управления автомобильных дорог" (ГУАД), на основании которого минимущество оформляет соответствующие документы. Владельцам земель и объектов недвижимости полагается компенсация. В случае отказа от добровольной передачи имущества, ГУАД будет обращаться в суд.

Из восьми участков пять принадлежат физическим лицам — как индивидуально, так и в долевой собственности. Эти земли расположены на улице Героя Чванова, 1А; рядом с домом № 3Б в деревне Бешенцево; на улице Героя Борисова, 5 и 9; на улице Нагорной (участок 18) в Ближнем Константинове.

Оставшиеся три участка на улице Ларина принадлежат организациям. Самый крупный — 2000 кв. метров — у компании ООО "Орион", 190 "квадратов" — у компании "Лукойл", еще 14 "квадратов" — у гаражного кооператива "Вымпел-1".

С октября 2023 года минимущество выпустило свыше 10 постановлений об изъятии около 280 участков для строительства дублера. Работы охватывают вторую, третью и четвертую очереди проекта. В частности, в марте 2024 года были изъяты участки в районах Новинок, Ольгино и Кстовского района.

Ранее сообщалось, что готовность III очереди дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде оценивается в 31%.

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Теги:
Дороги Земельные участки Строительство
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