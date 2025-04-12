Выдано разрешение на строительство III очереди дублера Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Разрешение на строительство III очереди дублера проспекта Гагарина выдано ООО "КСК №11" 7 февраля. Информация об этом сообщается на сайте минстроя.

Напомним, компания выступает концессионером для строительства дублера. Ранее в Главном управлении автомобильных дорог региона сообщили НИА "Нижний Новгород", что сегодня основные работы сосредоточены на втором и третьем этапах проекта. По второму этапу продолжается возведение мостового перехода, ведётся монтаж ливневой канализации и перенос инженерных коммуникаций. Готовность этой очереди составляет 17%.

Третий этап включает строительство путепровода на пересечении с автодорогой Р-158. Уровень готовности этого участка оценивается в 24%.

Частью четвертой очереди станет строительство пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Ожидается, что работы начнутся уже в 2025 году.

Отметим, строительство дублёра началось в марте 2024 года. Проезд по новой дороге планируется сделать платным.