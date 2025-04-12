выдано разрешение на строительство III очереди дублера Гагарина в Нижнем Новгороде

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Разрешение на строительство III очереди дублера проспекта Гагарина выдано ООО "КСК №11" 7 февраля. Информация об этом сообщается на сайте минстроя.
Напомним, компания выступает концессионером для строительства дублера. Ранее в Главном управлении автомобильных дорог региона сообщили НИА "Нижний Новгород", что сегодня основные работы сосредоточены на втором и третьем этапах проекта. По второму этапу продолжается возведение мостового перехода, ведётся монтаж ливневой канализации и перенос инженерных коммуникаций. Готовность этой очереди составляет 17%.
Третий этап включает строительство путепровода на пересечении с автодорогой Р-158. Уровень готовности этого участка оценивается в 24%.
Частью четвертой очереди станет строительство пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Ожидается, что работы начнутся уже в 2025 году.
Отметим, строительство дублёра началось в марте 2024 года. Проезд по новой дороге планируется сделать платным.
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