Свыше 12 млрд рублей выплатили за строительство дублера проспекта Гагарина Общество

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительства дублёра проспекта Гагарина. Как сообщил представитель областного ГКУ "ГУАД" Алексей Новожилов на заседании транспортной комиссии городской думы 21 апреля, концессионеру — ООО "Концессионная строительная компания № 11" ("дочка" ДСК "Автобан" )— был перечислен аванс в размере 12,2 млрд рублей. Эти средства позволят приступить к работам на второй и третьей очередях трассы.

Дублёр проспекта Гагарина станет важной транспортной артерией, соединяющей улицу Ларина с районами Ольгино и Новинки. Именно эти участки входят во вторую и третью очереди проекта. Однако судьба четвёртой очереди пока остаётся неопределённой. Она предполагает строительство нового моста через Оку с выходом на улицу Фучика в Автозаводском районе. Реализация этой части проекта зависит от привлечения федерального финансирования.

Если средства из федерального бюджета будут выделены, проект продолжится в полном объёме, включая возведение моста и реконструкцию улиц Фучика и Шнитникова. В противном случае реализация ограничится только второй и третьей очередями.

Общая стоимость всех трёх очередей оценивается в 64,4 млрд рублей. При отказе от четвёртой очереди сумма снизится до 28,3 млрд рублей. По словам представителей ГУАД, проекты второй и третьей очередей сейчас корректируются. Основной причиной изменений стало отсутствие в первоначальной документации системы взимания платы за проезд.

Ранее сообщалось, что проезд по дублёру проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде могут сделать платным.