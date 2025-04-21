Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2025 10:15  [73] Свыше 12 млрд рублей выплатили за строительство дублера проспекта Гагарина
22 апреля 2025 09:57  [108] Проезд закрыли на участках трех федеральных трасс в Нижегородской области
22 апреля 2025 09:32  [133] Капремонт домов в Нижегородской области обойдется почти в 6 млрд рублей
22 апреля 2025 09:25  [112] Ветеран Анна Ковалева на 103-м году ушла из жизни в Арзамасе
22 апреля 2025 08:00  [378] Госэкспертиза одобрила проект строительства "Святых Врат" в Дивееве
22 апреля 2025 07:00  [313] Проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают
21 апреля 2025 19:26  [518] Суд изымает земельный участок в Кузнечихе из частной собственности
21 апреля 2025 18:49  [390] Силовики устроили облаву на мигрантов в нижегородском хостеле
21 апреля 2025 18:27  [351] Водителей оштрафовали на 14 млн рублей за нарушения на Окском съезде
21 апреля 2025 18:15  [913] Туристов на Эльбрусе перевозят в кабинках нижегородской канатки
Общество

Свыше 12 млрд рублей выплатили за строительство дублера проспекта Гагарина

22 апреля 2025 10:15  [73] Общество
Подрядчик стройки дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде получил более 12 млрд рублей

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительства дублёра проспекта Гагарина. Как сообщил представитель областного ГКУ "ГУАД" Алексей Новожилов на заседании транспортной комиссии городской думы 21 апреля, концессионеру — ООО "Концессионная строительная компания № 11" ("дочка" ДСК "Автобан" )— был перечислен аванс в размере 12,2 млрд рублей. Эти средства позволят приступить к работам на второй и третьей очередях трассы.

Дублёр проспекта Гагарина станет важной транспортной артерией, соединяющей улицу Ларина с районами Ольгино и Новинки. Именно эти участки входят во вторую и третью очереди проекта. Однако судьба четвёртой очереди пока остаётся неопределённой. Она предполагает строительство нового моста через Оку с выходом на улицу Фучика в Автозаводском районе. Реализация этой части проекта зависит от привлечения федерального финансирования.

Если средства из федерального бюджета будут выделены, проект продолжится в полном объёме, включая возведение моста и реконструкцию улиц Фучика и Шнитникова. В противном случае реализация ограничится только второй и третьей очередями.

Общая стоимость всех трёх очередей оценивается в 64,4 млрд рублей. При отказе от четвёртой очереди сумма снизится до 28,3 млрд рублей. По словам представителей ГУАД, проекты второй и третьей очередей сейчас корректируются. Основной причиной изменений стало отсутствие в первоначальной документации системы взимания платы за проезд. 

Ранее сообщалось, что проезд по дублёру проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде могут сделать платным.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Строительство
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2025 10:39  [1117] Как продвигается строительство дублера Гагарина в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 18:45  [991] Дублер проспекта Ленина построят с тремя тоннелями в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 10:37  [687] Дублёр проспекта Ленина в Нижнем Новгороде решено строить по концессии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph