Люлин предложил разработать план развития Артемовских лугов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода продолжает вызывать общественный резонанс в связи с его потенциальным воздействием на уникальную природную территорию — Артемовские луга.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале, до конца 2025 года планируется завершить оценку воздействия этого инфраструктурного проекта на окружающую среду, включая анализ последствий для Артемовских лугов.

Артемовские луга представляют собой ценную природную территорию на границе Нижнего Новгорода. Здесь планируется создание природного парка, который может стать новой точкой притяжения для экотуризма и отдыха горожан. Однако реализация этой идеи осложняется тем, что трасса Восточного обхода должна пройти непосредственно через луга, что может нанести ущерб экосистеме.

На заседании Общественного совета при Законодательном собрании было озвучено, что работы по экологической оценке будут вестись до 2026 года.

Кроме того, Евгений Люлин подчеркнул необходимость определить четкие границы Артемовских лугов, а также высказался за присвоение территории официального статуса природного парка.

Также по мнению спикера ЗСНО, должна быть разработана долгосрочная концепция развития этой природной зоны.

Люлин уверен, что потенциал Артемовских лугов велик: из 4 миллионов туристов, ежегодно посещающих Нижегородскую область, значительная часть может заинтересоваться возможностью отдохнуть на природе вблизи городской черты. То есть, сохранение и развитие лугов становится важной задачей не только с точки зрения экологии, но и туризма.

Ранее сообщалось, что парк 800-летия Нижнего Новгорода благоустроят к началу летнего сезона.